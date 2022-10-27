Yola çıkan at zincirleme kazaya neden oldu: 15 yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yola çıkan at kazaya neden oldu, 15 kişi yaralandı. Salih Koçak idaresindeki hafif ticari araç Sivas-Ankara karayolu Yılanlıkaya mevkisinde aniden yola çıkan başıboş bir ata çarptı.

Yaralılar Sivas 'taki hastanelerde tedavi altına alındı. AA'nın haberine göre; Jandarma ve polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi alırken, kazaya sebebiyet veren at ise öldü.