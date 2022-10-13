Yangın tüplerinin içine gizlenmiş 13 kilo 160 gram esrar ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele ile Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir hafif ticari aracı durdurdu.

Araçta narkotik köpeği "Raket" yardımıyla arama yapan ekipler, yangın tüpleri içine gizlenmiş 17 parça halinde 13 kilo 160 gram esrar buldu.

Şüpheli M.N.Ş, gözaltına alındı.