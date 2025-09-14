Habertürk
        Haberler Gündem Sivas'ta trafik kazasında 3'ü Sivasspor altyapı futbolcusu 5 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Sivas'ta trafik kazasında 3'ü Sivasspor altyapı futbolcusu 5 kişi yaralandı

        Sivas'ta otomobil ve minibüsün çarpıştığı kazada 3'ü Sivasspor'un altyapı futbolcusu 5 kişi yaralandı. Sivasspor Kulübü, kazada yaralanan futbolcuları için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2025 - 00:42 Güncelleme: 14.09.2025 - 00:42
        Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı
        C.T. yönetimindeki minibüs ile E.G. idaresindeki otomobil Gültepe Mahallesi Galericiler Sitesi yan yolda çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü, aynı araçta bulunan E.G. ve Özbelsan Sivasspor altyapı takımında forma giyen futbolcular O.G, G.A. ve M.G. yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ve takım kaptanı Uğur Çiftçi de kaza yerine gelerek, yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

        Sivasspor Kulübü mesaj yayımladı

        Sivasspor Kulübü, kazada yaralanan futbolcuları için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

        Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

        "Sahamızda oynadığımız SMS Grup Sarıyerspor maçının ardından, mücadelede top toplayıcı olarak görevli olan ve aynı zamanda altyapı sporcumuz olan 3 çocuğumuzun da içinde bulunduğu otomobil, karşı yönden gelen minibüs ile çarpışmıştır. Yaşanan kaza sonrası altyapı sporcularımız ve araçta bulunan aile fertleri ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştır. Tedavileri devam eden sporcularımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, süreci yakından takip etmekteyiz."

        Fotoğraf:AA

        #HABER
        #sivas
        #sivas haber
        #yerel haber
