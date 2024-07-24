Sivas'ta ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Sivas'ın Hafik ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Giriş: 24.07.2024 - 16:47 Güncelleme: 24.07.2024 - 16:47
Sivas'ın Hafik ilçesinde M.K. (40) idaresindeki hafif ticari araç, Sivas-Erzincan kara yolu Yarhisar köyü yakınlarında tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki İ.K. (72) ve G.K. (66) yaralandı.
Hafik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan G.K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ