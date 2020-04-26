Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 115 kişiye 97 bin 482 lira ceza

AA

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 115 kişiye 97 bin 482 lira idari para cezası kesildi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, 65 yaş ile üzeri, kronik rahatsızlığı bulunan, 20 yaşından küçükler ve 14 gün karantina kuralı uygulanan vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, il genelinde son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 115 kişiye 97 bin 482 lira idari para cezası kesildiği belirtildi.

