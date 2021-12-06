Sivas'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak silah ticaretine yönelik ihbar üzerine çalışma başlattı.

Rize, Trabzon ve Sivas güzergahını öncü ve artçı şekilde kullanan iki aracı takibe alan polis ekipleri, Sivas-Erzincan kara yolu üzerindeki uygulama noktasında operasyon düzenleyerek araçları durdurdu.

Ekipler, araçların kapı bölmelerine gizlenmiş 40 ruhsatsız tabanca, değişik çaplarda 475 tabanca fişeği ve 42 şarjör ele geçirdi.

Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Vali Salih Ayhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin başarılı bir operasyona imza attığını belirterek, "Suçlulara göz açtırmayan Sivas Emniyet Müdürlüğünü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.