Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sivas'ta "Siber Vatan Türkiye Programı" | Son dakika haberleri

        Sivas'ta "Siber Vatan Türkiye Programı" protokolü imzalandı

        Sivas Valiliği himayelerinde, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın destekleri, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin işbirliği ile "Türkiye Siber Vatan Protokolü" imzalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 19:02 Güncelleme: 21.10.2024 - 19:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta "Siber Vatan Türkiye Programı"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sivas Valiliği himayelerinde, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın destekleri, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin işbirliği ile "Türkiye Siber Vatan Protokolü" imzalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, tarihi valilik binasında düzenlenen imza protokolüne Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ve ORAN Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker katıldı.

        Şimşek, yaptığı konuşmada, siber güvenlik anlamında yetişmiş gençlere olan ihtiyacın her geçen gün attığını belirtti.

        "Türkiye Siber Vatan Programı"nın, ülkenin siber güvenlik alanındaki en büyük ihtiyaçlarından biri olan nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi hedefleyen kapsamlı bir proje olduğuna vurgu yapan Şimşek, "Bu program ile gençlerimizin siber güvenlik alanında kendilerini geliştirmelerine ve ülkemizin siber savunma sistemlerine güç katmalarına olanak tanınacaktır" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Protokol kapsamında gençlerin siber güvenlikle ilgili temel eğitimler alacağını, deneyimli uzmanlardan mentörlük hizmeti edineceğini ve sektörün önde gelen firmalarında staj yapma imkanı bulacaklarını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

        "Bu program, gençlerimizin istihdam edilmelerine ve kendi girişimlerini hayata geçirmelerine de katkı sağlayacaktır. Bu sayede, ülkemizin siber güvenlik ekosistemine yeni güçler katılacak ve siber güvenlik alanında yerli ve milli üretime destek verilecektir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin dijital dönüşüm sürecinde önemli adımlar atılmıştır. Bu program da bu dönüşümün önemli bir parçası olacaktır."

        Konuşmaların ardından katılımcılar protokolü imzaladı.

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde eğitim gören ve bu alana ilgi duyan üniversite öğrencileri 25 Ekim 2024 tarihine kadar www.sibervatan.org adresinden başvuru yapabilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #sivas haberleri
        #Türkiye Siber Vatan Protokolü
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adana'da katliam! Anne ile 2 kızı mezarlıkta öldürüldü
        Adana'da katliam! Anne ile 2 kızı mezarlıkta öldürüldü
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Yağmursuz kış
        Yağmursuz kış
        21 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        21 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok
        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok
        Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!"
        Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!"
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        "Pandemi döneminde yoğun bakım ünitesine girdik"
        "Pandemi döneminde yoğun bakım ünitesine girdik"
        İstanbul'da 7 hastane mühürlenip tabelaları indirildi!
        İstanbul'da 7 hastane mühürlenip tabelaları indirildi!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        Bakanlardan FETÖ elebaşı Gülen açıklaması: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        Bakanlardan FETÖ elebaşı Gülen açıklaması: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        FETÖ karıştı
        FETÖ karıştı
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        Çelik'in ailesinden Birsel'e cevap
        Çelik'in ailesinden Birsel'e cevap
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        New York'ta buluştular
        New York'ta buluştular
        Mauro Icardi'nin dönüşü!
        Mauro Icardi'nin dönüşü!
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        "İlk kez tanık oluyorum"
        "İlk kez tanık oluyorum"
        Habertürk Anasayfa