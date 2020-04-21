Sivas'ta polis kamusal alanlarda maske denetimi yaptı

AA

Sivas'ta polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm kamusal alanlardaki maske takma zorunluğunu denetledi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin işlek caddelerinde vatandaşların maske takıp takmadıklarını kontrol etti.

İl Hıfzıssıhha Kurulunun kentteki kamusal alanlarda maskesiz dolaşılmasını yasaklayan kararını ihlal eden bazı vatandaşlara, Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.

Bu arada, polis araçlarından da cadde ve sokaklarda maskesiz gezmenin yasaklandığı belirtilerek, "evinizde kalın" anonsları yapıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin en işlek noktalarından Atatürk Caddesi de 10.00-17.00 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatıldı.