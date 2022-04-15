Sivas'ta ölümlü kaza

Kaza Sivas'ın Divriği ilçesinde yaşandı. N.M. (34) yönetimindeki 07 BJ 099 plakalı pamuk yüklü kamyon, Sivas-Divriği karayolu Purunsur Mahallesi mevkisinde devrildi.

AA'nın haberine göre; kazada kamyon sürücüsü yaşamını yitirdi. N.M'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.