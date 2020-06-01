Sivas'ta otomobille traktör çarpıştı: 5 yaralı

AA

Alınan bilgiye göre, Cezmi Akay (46) yönetimindeki 20 ACR 611 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Zara kavşağında, Celal Karakuş'un (65) kullandığı 58 TA 104 plakalı traktörle çarpıştı.Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan İpek (48),Mürşide (38) ve Cemil Akay (54) yaralandı.Zara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Cezmi Akay ve Celal Karakuş, Sivas'a sevk edildi.