Sivas'ta otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
Sivas'ta otomobilin çarptığı 56 yaşındaki kadın ağır yaralandı
Alibaba Mahallesi Seyrantepe Caddesi'nde otobüs durağından yolun karşısına geçmek isteyen T.A'ya (56) sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.
Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan T.A, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.