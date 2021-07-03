Sivas'ta otomobil traktör römorkuna çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

N.Ç. (53) yönetimindeki 58 ABF 197 plakalı otomobil, Kangal-Gürün kara yolunun Kuşkayası köyü yol ayrımında K.B. (50) idarisindeki 58 LA 347 plakalı traktörün arkasına bağlı ikinci römorka çarptı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan G.Ç. (51), C.Ç. (26), Y.Ç. (3) ve Ö.A.Ç. (1) yaralandı.

Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan G.Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

C.Ç. ve Y.Ç, ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Traktör sürücüsü gözaltına alındı.