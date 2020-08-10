Kaza, Kayseri-Malatya karayolu Sivas’ın Gürün ilçesi Yavyurdu mevkiinde gerçekleşti. T.A. (42) yönetimindeki 72 DJ 218 plakalı otomobil Kayseri istikametine giderken bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak tarlaya uçtu.

Takla atan aracın içerisinde bulunan sürücü ve diğer 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.