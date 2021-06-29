Sivas'ta çocuk şoför dehşet saçtı: Anne ve 2 çocuğu yaralandı

AA

Kümbet Mahallesi 65. Sokak'ta 58 ACT 108 plakalı otomobili kullanan M.Ş.K. (13),geri manevra yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan N.E. (35) ile çocukları M.E. (10) ve M.E'ye (3) çarptı.

Kazada yaralanan anne ile 2 çocuğu, ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. AA'nın haberine göre; yaralılardan anne N.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Otomobili kullanan çocuğun gözetim altına alındığı kazayla ilgili araç sahibine de sürücü belgesiz araç kullandırmaktan cezai işlem uygulandı.