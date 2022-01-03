Sivas'ta otomobil devrildi: 2'si çocuk 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ali Dağlar (54) idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Hanlı köyü yakınlarında yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile Sakine Dağlar (55), Semanur Keklikçi (30), Elif Keklikçi (3) ve Melike Kızılırmak (9) yaralandı.

AA'nın haberine göre; yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.