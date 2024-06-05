Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil, Sivas-Malatya kara yolu Kangal ilçesi Tahtalı köyü yakınlarında tarlaya devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Giriş: 05.06.2024 - 22:25 Güncelleme: 05.06.2024 - 22:26
M.E. (28) yönetimindeki otomobil Sivas-Malatya kara yolu Kangal ilçesi Tahtalı köyü yakınlarında tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araç şoförü M.E, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kazada ağır yaralanan L.P. (35) ise Kangal Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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