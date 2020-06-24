Sivas'ta otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Mürsel Yeşilyurt (75) yönetimindeki 74 AJ 309 plakalı otomobil, Suşehri-Sivas kara yolunun Aşağısarıca köyü yakınlarında yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

Kazada sürücünün eşi Sariye Yeşilyurt, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile ismi öğrenilemeyen bir kişi, sıkıştıkları yerden Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.