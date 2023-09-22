Sivas'ta ot alanda çıkan yangın büyümeye devam ediyor

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Sivas'taki yangın hasadı yapılmış buğday tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın etkisi ve kuru samanların tutuşmasıyla hızla büyüyen yangın, kısa sürede geniş otluk alana yayıldı. Henüz kontrol altına alınamayan yangının Kayseri il sınırına doğru yayıldığı belirtildi. Yangına Sivas, Kayseri itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor.