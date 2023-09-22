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        Haberler Gündem Sivas'ta ot alanda çıkan yangın büyümeye devam ediyor

        Sivas'ta ot alanda çıkan yangın büyümeye devam ediyor

        Sivas'ın Gemerek İlçesi Elmalı mevkiinde otluk alanda çıkan yangın rüzgarında etkisiyle hızla yayılıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 21:12 Güncelleme: 22.09.2023 - 21:13
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        Sivas'ta yangın büyüyor
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        Sivas'taki yangın hasadı yapılmış buğday tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın etkisi ve kuru samanların tutuşmasıyla hızla büyüyen yangın, kısa sürede geniş otluk alana yayıldı. Henüz kontrol altına alınamayan yangının Kayseri il sınırına doğru yayıldığı belirtildi. Yangına Sivas, Kayseri itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor.

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        #sivas
        #gemerek yangın
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