Sivas'ta muhtaç ailelere 12 milyon 972 bin lira yardım yapıldı

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileriyle video konferans sistemiyle yaptığı toplantıda, salgın dolayısıyla sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü 800 ailenin ihtiyaçlarının, Vefa Sosyal Destek Grupları ve gönüllü sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla giderildiğini belirtti.

Ayhan, maaş ödemeleri ile sosyal yardım ve gıda paketlerinin Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından vatandaşlara ulaştırıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Vakfımıza gelen talepler şeffaf bir yönetim anlayışıyla değerlendiriliyor. Hem salgın süreci hem de ramazan ayının gelmesi nedeniyle ayni yardım ve gıda paketi dağıtımına ağırlık verilecek. Bu noktada tek bir vatandaşımızın mağduriyet yaşamasını istemiyoruz. Ramazanın bolluğunu ve bereketini herkese hissettirmek hepimizin sorumluluğu. Şu ana kadar ilimiz merkezinde 7 bin 509 gıda kolisi vatandaşlarımızın evine bırakıldı."

Salgın sürecince ekonomik yoksunluk içerisindeki ailelere destek olmak amacıyla 1. ve 2. faz sosyal yardım ödemelerinin yapıldığını anımsatan Ayhan, kentte 12 bin 972 aileye 12 milyon 972 bin lira ödeme yapıldığını anlattı.

Ayhan, üçüncü faz başvurularının devam ettiğini vurgulayarak, sonuçların açıklanmasından sonra ödemelere en kısa süre içinde başlayacaklarını kaydetti.

- 112 Acil Çağrı Merkezine 9 bin 131 çağrı

Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Alparslan Ceyhan ile görüşen Ayhan, Vefa İletişim Merkezi'nin yoğun bir çalışma dönemi içerisinde olduğunu anlatarak, "23 Mart'tan itibaren sosyal yardım anlamında 9 bin 131 çağrı alınarak, vatandaşlarımızın talepleri yerine getirildi." ifadelerini kullandı.

Vali Salih Ayhan, İl Sosyal Güvenlik Kurum Müdürü Kadir Boztepe ve Ticaret İl Müdürü Selim Baş'tan da çalışmaları hakkında bilgi aldı.