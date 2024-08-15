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        Haberler Gündem Sivas'ta motosiklet ve traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Sivas'ta motosiklet ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        Sivas'ın Gölova ilçesinde motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 19:07 Güncelleme: 15.08.2024 - 19:07
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        Motosiklet ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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        M.F.A. (29) idaresindeki motosiklet, D-100 kara yolu Çobanlı köyü mevkisinde A.D. (63) yönetimindeki traktör ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Yaralanan traktör sürücüsü, sağlık ekiplerince Gölova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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