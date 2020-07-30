Sivas'ta minibüs istinat duvarına çarptı: 5 yaralı

Emrah Toprak (32) yönetimindeki 34 GP 8451 plakalı minibüs, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Aşağıkale Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Siruan, Erkan, Semdin ve Feyyaz Toprak, Koyulhisar İlçe Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Siruan Toprak, ambulans helikopterle Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.