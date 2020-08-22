İl merkezinde yaşayan Sami Yılmaz, yorgunluk, baş, kas ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle eşi Emine Yılmaz (72) ile 14 Ağustos'ta Numune Hastanesine başvurdu. Yılmaz çiftinin yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine tedavi altına alınan Yılmaz, çifti 7 günlük tedavi sürecinde sonra iyileşti.

Kovid-19 yenerek eşi ile birlikte taburcu olan Sami Yılmaz'ın hastaneden oynayarak çıkması, renkli görüntüler oluşturdu.