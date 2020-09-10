Sivas'ta Kovid-19'u yenen 70 yaşındaki kadından "dikkatli olun" mesajı

AA

Hafik ilçesi Pusat köyünde yaşayan Seher Güneş, öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Güneş, yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine tedavi altına alındı. Güneş, 5 günlük tedavi sürecinde iyileşti.

Kovid-19'u yenerek taburcu edilen Güneş, hastaneden alkışlarla uğurlandı.

Güneş, tedavisini üstlenen sağlık personeline teşekkür ederek, "Allah bu kötü hastalıktan sizleri korusun, sizi başımızdan eksik etmesin." dedi.

Doktorun, "İnsanlara vereceğin bir mesaj var mı?" sorusuna Güneş, "Herkes kendine dikkat etsin." yanıtını verdi.

Güneş, 14 günü evinde karantinada geçirecek.