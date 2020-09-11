Sivas'ta koronavirüsü yenen çift hastaneden alkışlarla uğurlandı

Ayşe ve Mahmut Seçkiner (65) çifti yüksek ateş ve eklem ağrıları şikayetiyle 30 Ağustos'ta Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezine başvurdu.

Yapılan kontrollerde koronavirüs testleri pozitif çıkan çift, hastanede tedavi altına alındı. Seçkiner çifti, tedavilerinin ardından sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Yaşlı çift, tedavileri süresince kendileriyle yakından ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.