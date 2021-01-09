Sivas'ta koluna çelik tel saplanan işçi yaralandı

Uzuntepe Mahallesi güzergahında YHT inşaatında çalışan Emre Karaman'ın (21) sağ koluna çelik tel saplandı.

Kazayı gören iş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Karaman'ın kolundaki telin bir kısmını kesti.

Ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Karaman'ın kolundaki tel, doktorların gözetiminde itfaiye personeli tarafından çıkartıldı. Telin kalan kısmı da hastanede kesilerek alındı.

İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.