Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm

Hafik ilçesine bağlı Çınarlı köyünde yaşayan 6 çocuk babası Azimet Yıldız (70),vücuduna yapışan keneyi çıkarttı.

Bir süre sonra rahatsızlanan Yıldız, Hafik İlçe Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından KKKA hastalığı şüphesiyle Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Yıldız, anestezi yoğun bakım servisinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yıldız'ın cenazesi ailesi tarafından alınarak defnedilmek üzere köyüne götürüldü.