Sivas'ta kına gecesinde halay kavgası: 12 yaralı

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Alibaba Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında yapılan kına gecesinde iddiaya göre, erkek tarafından birinin kız tarafının halayına katılması üzerine tartışma çıktı.

1'İ AĞIR 12 KİŞİ YARALANDI

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Sokağa taşan tartışma, kavgaya dönüştü. DHA'nın haberine göre; bıçakların da kullanıldığı kavgada 12 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Başından bıçak darbesi alan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayın yaşandığı bölge ve hastanede önlem aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.