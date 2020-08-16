Sivas'ta kayalıklara düşerek ağır yaralanan polis okulu öğrencisi hastanede öldü

Alınan bilgiye göre, İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu öğrencisi Kadir Gürsan (20),önceki gün gezmek için geldiği memleketi Koyulhisar'da Yukarıkale Mahallesi'ndeki eski kaleye tırmanmak istedi.

Tırmanış sırasında dengesini kaybederek kayalıklara düşen Gürsan, ağır yaralı olarak Koyulhisar İlçe Hastanesine kaldırıldı.

İlk tedavisinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Gürsan, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Gürsan'ın, Sivas Emniyet Müdürlüğünde staj yaptığı öğrenildi.