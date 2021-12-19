Sivas'ta 39 Van'da 25 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı

AA

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, dün geceden itibaren etkisini gösteren kar yağışının ardından Doğanşar, İmranlı, Koyulhisar, Suşehri ve Ulaş ilçelerine bağlı 39 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca kent merkezinde de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı, Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı, Kızılırmak ile Kardeşler Tepesi'nde güzel görüntüler oluşturdu.

VAN'DA 25 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KAPANDI

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 25 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 6, Başkale'de 9 ve Gürpınar ilçesinde ise 10 olmak üzere toplam 25 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.