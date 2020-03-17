Sivas'ta kar kürüme aracı otomobille çarpıştı: 3 yaralı

Sivas'ta kar kürüme aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Nurettin Yıldız yönetimindeki Sivas Belediyesine ait 58 BA 949 plakalı kar kürüme kamyonu ile Dursun Ali Boli idaresindeki 25 EB 311 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Organize Sanayi kavşağında çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan eşi Mine Boli (59) ve torunu Sudenaz Sağlam (15) yaralandı.

Elinden yaralanan sürücünün tedavisi olay yerinde yapılırken diğer yaralılar Numune Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.