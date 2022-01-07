AA

Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki bir işletmede yavruları ölen Kangal köpeği "Sürmeli", yetişkin kuzuları emziriyor.

İlçedeki Kangal köpeği üretim çiftliğinde bir süre önce yavruları ölen 5 yaşındaki köpek, koyunların bulunduğu alandaki kulübesine bağlandı.

İşletme sahibi İsmail Özbek, kontrol amaçlı çiftliğe gittiğinde Sürmeli adını verdiği köpeğin yetişkin kuzuları emzirdiğini görünce şaşırdığını söyledi.

Özbek, Sürmeli'nin yavrularının bir süre önce öldüğünü belirterek, "Strese girince kulübesine bağladık. Daha sonra sürüdeki yetişkin kuzuları emzirmeye başladı. Sürekli kuzuların içinde duruyor. Herhalde süt memesine fazla geliyor, baskı yapıyor, ağrı yaptığından rahatlamak istiyor. İçgüdüsel olarak diğer köpekleri yanına yaklaştırmıyor, sadece kuzuları emziriyor" diye konuştu.