Sivas'ta kadınların kurduğu kooperatif sayesinde ilçenin pastane ihtiyacı karşılandı

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, her biri kendi alanında örnek teşkil edecek şekilde üretime geçmeyi başaran kadın kooperatiflerinden birisi de Sivas Valisi Salih Ayhan'ın talimatlarıyla kısa süre önce Akıncılar ilçesinde kuruldu.

Valilik öncülüğünde kaymakamlığın destekleriyle hayata geçirilen kooperatif, ilçenin uzun yıllardır ihtiyacı olan pastaneyi de hizmete açtı.

Pastaneyi ilçeye kazandıran Akıncılar ve Köyleri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Meziyet Çelen, birçok unlu mamulün imalatını yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yedi arkadaşımız ile kooperatifimizi kurduk. Hızlı şekilde çalışmalarımıza başladık. İlçede pastanenin eksikliğini hissediyorduk ve ilk pastaneyi kadın girişimciler olarak açtık. Şu an yaptığımız imalathanede unlu mamullerimiz, pastamız, poğaçamız, böreğimiz ve daha çok sayıda ürünümüz mevcut. Ayrıca kadınlarımıza burada istihdam da sağlamış olduk. Pastanemize olan ilgi de bizleri çok mutlu ediyor."

İlçede yetişen doğal ürünleri de değerlendiren kooperatif, kiraz ve kayısı reçeli, konserve, turşu, hamur işleri gibi ürünleri de yaparak "akincilar.kadin.girisimcileri" adlı sosyal medya hesapları üzerinden sipariş de alıyor.