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        Haberler Gündem Güncel Sivas'ta ilk kez dikildi: Hayvancılığı canlandıracak | Son dakika haberleri

        Sivas'ta 500 dekarlık alana ilk kez dikildi: Hayvancılığı canlandıracak

        Sivas'ın Kangal ilçesinde mera ıslah çalışmaları kapsamında ilk kez "tuz çalısı" bitkisinin dikimi yapıldı. İlk etapta 500 dekarlık alana dikilen tuz çalısı, hayvanların hem yem hem de tuz ihtiyacını karşılayacak. İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, "Tuz çalısının, yoncaya eş değer bir besin kalitesi olduğu için hayvanların beslenmesine ciddi bir katkı sağlayacak. Başarılı olursa vasıfsız mera alanlarına da uygulanacak" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 14:42 Güncelleme: 01.11.2024 - 14:42
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          Tarım ve Orman Bakanlığı'nın mera hayvancılığının geliştirilmesi amacıyla başlatılan ıslah çalışmaları kapsamında Sivas'ın Kangal ilçesi Kuşkayası köyünde, kentte ilk kez tuz çalısı dikimi yapıldı.

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          İlk etapta köy yakınında belirlenen 500 dekarlık mera alanında başlatılan projeyle, tuz çalısı fidanları toprakla buluşturuldu.

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          Projenin başarılı olması halinde kent genelindeki 830 bin dekarlık meradan, uygun bölgelere de tuz çalısı dikilecek.

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          Kuşkayası köyünde düzenlenen tuz çalısı dikimi programına katılıp fidan diken İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, çalışmaya ilişkin bilgi verdi. Yıldız, "Bakanlığımız koordinasyonunda, il müdürlüğümüz tarafından ilimiz Kangal ilçesi Kuşkayası köyünde mera ıslah projesi kapsamında, 500 dekar alana tuz çalısı dikimine başladık" dedi.

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          Sivas'ta yaklaşık 830 bin hektarlık mera varlığının yaklaşık yüzde 70'inin zayıf vasıflı meralardan oluştuğunu kaydeden Seyit Yıldız, "Amacımız, ilimizdeki meralardan daha fazla istifade edilmesi, mera hayvancılığının geliştirilmesi, sürdürülebilir hayvancılığın devamı ve tarımsal ekosistemin iyileştirilmesidir. Yaklaşık 55 bin tuz çalısı fidanını 500 dekar alana dikimini yapıyoruz" diye konuştu.

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          İl Tarım ve Orman Müdürü Yıldız, kuraklığa dayanıklı bu bitkinin gelişimini tamamlasının ardından mera hayvancılığı için önemli olacağını belirterek, "Tuz çalısının, yoncaya eş değer bir besin kalitesi olduğu için hayvanların beslenmesine ciddi bir katkı sağlayacaktır. Bunun dışında yine meralardan daha fazla yararlanmak için uygun bölgelere güneş enerjili hayvan içme suyu tesisleri de yapıyoruz" şeklinde konuştu.

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          Bitkinin içerisinde az miktarda tuz da barındırdığını belirten Yıldız, "Bu bitki Amerikan tuz çalısı olarak da geçiyor. Tuz çalısı içerisinde barındırdığı az da olsa tuz miktarıyla hayvanların tuz ihtiyacını da karşılıyor. Bu bitki, yapraklı olan bir bitki. Dolayısıyla küçükbaş beslenmesinde önemli" ifadelerini kullandı.

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          Seyit Yıldız, "Yaklaşık 45 günde kendi kendini yenileyerek, yeniden yaprak veriyor. Kuşkayası köyünde ilk denemesini yapıyoruz. İnşallah başarılı olduğumuz zaman, diğer meralarımızda da aynı şekilde mera kalitesinin iyileştirilmesi doğrultusunda çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi.

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          Tuz çalısı, soğuğa dayanıklı, susuz, çöl gibi yerlerde bile büyüyebilen, yumuşak yaprak yapılı, yılın 12 ayı yeşil kalabilen, en az 20-30 yıl aynı kökten verim veren, yoncaya yakın besleyiciliği olan değerli bir yem bitkisidir.

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          Tuz çalısı, küçükbaşlarda olduğu gibi büyükbaşlar ve kanatlı hayvanlar için de yüksek derecede besleyici ve maliyetsiz bir çözüm sağlıyor.

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          Sadece hayvanlar değil insanlar tarafından da tercih edilen tuz çalısının yaprakları salata ve et yemeklerinde kullanılabiliyor.

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