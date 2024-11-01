İl Tarım ve Orman Müdürü Yıldız, kuraklığa dayanıklı bu bitkinin gelişimini tamamlasının ardından mera hayvancılığı için önemli olacağını belirterek, "Tuz çalısının, yoncaya eş değer bir besin kalitesi olduğu için hayvanların beslenmesine ciddi bir katkı sağlayacaktır. Bunun dışında yine meralardan daha fazla yararlanmak için uygun bölgelere güneş enerjili hayvan içme suyu tesisleri de yapıyoruz" şeklinde konuştu.