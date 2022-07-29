İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

E.A. (19) idaresindeki otomobil, Sivas-Ankara kara yolu Gültepe Mahallesi Adliye Kavşağı'nda, S.S'nin (32) kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki B.S. (22), E.A. (18), K.Ş. (44), O.K. (68) ve A.K. (61), ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan A.K. (61), Sivas Numune Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.