Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Ertuğrul Buğrahan Çevik (20) idaresindeki 58 EY 996 plakalı otomobil, Çağlayan köyü yakınlarında Sinan Öğüt (31) yönetimindeki 07 NJ 509 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Ahmet Aygün (20),Safiye Cenik (61),Fatma Öğüt (22),Muhammed Ali Öğüt (2) ve 3 günlük bebek yaralandı.

Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Safiye Cenik, Muhammed Ali Öğüt ve 3 günlük bebek, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.