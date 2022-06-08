Sivas'ta iki ilçede sel; bazı evler hasar gördü

Sivas'ta dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağmur, iki ilçede sele neden oldu. Vali Şimşek, selden etkilenen bölgelerdeki incelemelerinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, aşırı yağışın Gemerek ve Ulaş ilçelerinde su baskınlarına yol açtığını belirtti.
Bu ilçelerde sel nedeniyle can kaybı yaşanmadığını dile getiren Şimşek, "Ulaş'ta 9 ev ve 5 ahırı su bastı. Gemerek'te ise Yeniçubuk dere yatağının taşması sonucu cadde ve sokakları su bastı. Yine o bölgede 5 ev selden etkilendi. Aşırı yağış ve dere yatağının taşması sonucu oluşan balçık ve çamur da Kayseri-Sivas kara yolu üzerinde hasara yol açtı. Bu nedenle Kayseri-Sivas D 260 kara yolu trafiğe kapandı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalarımız neticesinde tek şeritli olarak hem Kayseri hem de Sivas istikametini trafiğe açmış bulunmaktayız." dedi.
SEL DEMİR YOLU ULAŞIMINI DA AKSATTI
Şimşek, hasar tespit çalışmalarına hemen başlandığına dikkati çekerek, "Çalışmalarımız devam edecek ve ona göre de vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz, gereken yardımları yapacağız. Ayrıca şu an aldığım bilgiye göre Şarkışla ile Sarıoğlan arasındaki tren yolunda da bir sorun oluştu ve bu nedenle burada tren hizmetleri durmuş durumda. Vatandaşlarımız Sarıoğlan'daki istasyonda bekletiliyor. Onlara da gerekli yardımlar devletimiz tarafından yapılacak." diye konuştu.
Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, bodrum katlarını su basan evlerde tahliye çalışması başlattı.
SEL NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANAN SİVAS-KAYSERİ KARA YOLU AÇILDI
Diğer yandan Gemerek ilçesinde, sel sularının taşıdığı çamur ve molozlar nedeniyle ulaşıma kapanan Sivas-Kayseri kara yolu, yapılan çalışmaların ardından açıldı.
AA'nın haberine göre; ilçede dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış nedeniyle bazı evleri su bastı. Selden zarar gören evlerde Gemerek Belediyesi itfaiye ekipleri çalışma yaptı.
Şiddetli yağışın getirdiği çamur ve molozlar, Sivas-Kayseri kara yolunun Gemerek mevkisinde ulaşımın durmasına neden oldu.
Çift taraflı olarak araç trafiğine kapanan kara yolu, yapılan çalışmaların ardından kontrollü şekilde açıldı.
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