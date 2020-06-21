Sivas'ta halı sahalar Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatıldı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Sivas genelinde açık ve kapalı halı sahaların geçici süreyle faaliyete kapatılması kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, "13 Haziran 2020 tarih ve 2020/37 sayılı İl Hıfzısıhha Kurulu Kararı ile ilimiz genelinde faaliyetlerine başlayan halı saha işletmelerinin 20 Haziran 2020 tarihinden itibaren geçici olarak faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmiştir." denildi.