Sivas'ta gönüllü kursiyerler sağlık çalışanları için maske üretiyor

AA

Gönüllü kursiyerler merkezdeki üretimi Halk Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, mefruşat hocaları gözetiminde haftanın iki günü sosyal mesafe gözeterek yapıyor.

Sterilizasyon işleminden sonra paketlenen maskeler, başta sağlık kurumları olmak üzere ilgili yerlere ulaştırılıyor.

Özgecan Hanımlar Yaşam Merkezi Müdürü Nursel Karaca, "İnsanlığın içinde bulunduğu bu sıkıntılı süreçte gönüllü kursiyerler tarafından başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere vatandaşlarımız için maske üretiyoruz. Emeği geçen kursiyerlere teşekkür ederim." dedi.