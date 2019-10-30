Sivas'ta geri dönüşüm fabrikası çıkan yangın fabrikayı sarmadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre yangın, saat 18.45 sıralarında organize sanayi bölgesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı.

Sebebi bilinemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Fabrikanın alevlere teslim olduğunu görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine Sivas Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler olay yerine gelerek yangına kısa sürede müdahale etti. Alevler fabrikayı sarmadan yaklaşık 40 dakika süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın esnasında fabrikada bulunan güvercinlerin itfaiye eri tarafından kurtarılması ise dikkat çekti.

Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.