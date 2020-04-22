Sivas'ta ev karantinasına uymayan kişiye para cezası

AA

İstanbul'dan seyahat izin belgesi alarak memleketi Suşehri ilçesine bağlı Çataloluk köyüne gelen kişiye, ekipler tarafından 14 gün evde karantinada kalması gerektiği tebliğ edildi.Ekiplerin uyarısına rağmen evinden alışveriş yapmak için çıkan kişi, 8 kilometre uzaklıktaki ilçe merkezine geldi.Kovid-19 tedbirlerine uymayan kişi, kendisine karantinada kalmasını tebliğ edenler arasında yer alan jandarma astsubay tarafından kaldırımda yürürken fark edildi.Olay yerine çağrılan özel kıyafetli sağlık ekiplerince ateş ölçümü yapılan kişi, Suşehri Devlet Hastanesine götürüldü.Kovid-19 tedbirlerine uymadığı için 3 bin 150 lira ceza kesilen kişi, hastanedeki kontrollerin ardından karantina sürecini tamamlaması için evine gönderildi.