Sivas'ta elektrikli scooter dönemi başlıyor

AA

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin girişimleriyle kente getirilecek yerli ve milli elektrikli scooterlar, kısa mesafeli ulaşımda çevreci ve güvenli ulaşım imkanı sağlayacak.

İlk etapta 100 adet scooter siparişini verdiklerini aktaran Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Tüm dünyada büyük bir hızla yayılan, ülkemizde de yavaş yavaş kullanılmaya başlanan elektrikli scooterlar, Sivaslıların hizmetine sunulacak. İlk olarak mesire alanlarında ve millet bahçesinde hızlı, güvenli, çevre ve iklim dostu ulaşım dönemi başlayacak." ifadelerini kullandı.

Gençlerin sıklıkla kullandığı ve talep ettiği scooter uygulamasını pandemi sürecinden sonra hayata geçirmeyi planladıklarını vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

"Bunun için yasal düzenleme TBMM Çevre Komisyonunda kabul edildi. Genel kurula gelip yasalaşacak. Biz de ilk deneme sürüşlerimizi yapıyoruz. Gençlerimiz tarafından çokça talep edildiğini, çevreci bir uygulama olduğunu düşünerek hayata geçirmek istedik. 'Akıllı Bisiklet' uygulamamız da hayata geçecek. Elektrikli scooter da devreye girdiği takdirde çevreci bir belediye olarak üstümüze düşeni yapmaya gayret göstereceğiz. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. En kısa zamanda hemşehrilerimizin hizmetine sunmak için geri sayımı başlatıyoruz."

Türk mühendisler tarafından yazılımları geliştirilen takip modüllü yerli elektrikli scooter, saatte 35 kilometre hıza ulaşabiliyor. Tek şarjla 50 kilometre gidebilen scooter, cep telefonuna indirilen uygulamayla takip edilebilecek.