Sivas'ta doğalgaz patlaması: 1'i ağır, 3 yaralı

Fatih Mahallesi 3. Sokak'taki bir apartmanın giriş katındaki evde doğalgaz sıkışması sonucu patlama oldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve doğal gaz firmasının ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan Turan (42) ile babası Abdi (82) ve annesi İnmi Kaya (74), ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

AA'nın haberine göre; yaralılardan Turan Kaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Patlama nedeniyle giriş kattaki evde büyük çapta hasar oluştu.