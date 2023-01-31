Pikap devrildi! 2'si çocuk 5 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde S.A'nın (19) kullandığı pikap, Sivas-Kayseri kara yolu, Polat Paşa köyü yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile aralarında 1 yaşında bebek ile 7 yaşında çocuğun da olduğu 5 kişi yaralandı.

Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan sağlık durumu ağır olan G.A (40) ile 1 yaşındaki bebek K.A.H Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.