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Sivas'ta devrilen pikaptaki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Giriş: 31.01.2023 - 20:06 | Güncelleme: ABONE OL
Sivas'ta devrilen pikaptaki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı
Pikap devrildi! 2'si çocuk 5 yaralı
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AA

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde S.A'nın (19) kullandığı pikap, Sivas-Kayseri kara yolu, Polat Paşa köyü yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile aralarında 1 yaşında bebek ile 7 yaşında çocuğun da olduğu 5 kişi yaralandı.

Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan sağlık durumu ağır olan G.A (40) ile 1 yaşındaki bebek K.A.H Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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