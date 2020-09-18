Sivas'ta Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni

Sivas Valisi Salih Ayhan, makamında gerçekleştirilen törende, şehit polis memurları Adnan Saka ve Mahmut Mücahit Ülgen ve şehit Jandarma Uzman Çavuş Abuzer Doğan'ın aileleri ile gazi polis memurları Ahmet Arslan, Furkan Kantar, Gökhan Balta ve Mehmet Ur ile Jandarma Er Mustafa Tekin'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim etti.
Van'ın Özalp ilçesinde 2017'de zırhlı aracın şarampole devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Adnan Saka'nın madalyasını 9 yaşındaki oğlu Yusuf Ali Saka aldı.
Saka, "Babamın madalyasını aldığım için çok gururluyum. Ben de babam gibi polis olacağım." dedi.
Vali Ayhan da törende yaptığı konuşmada, şehit ailelerine ülkeye, devlete yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen belgeleri şehit ailelerine takdim ettiğini dile getiren Ayhan, "Devlet budur. Kendisine hizmet edeni unutmamamız gerekir. Özelikle son yıllarda devletimiz vatandaşa hizmet, sosyal, ekonomik alanda geleceğe miras bırakma anlamında güzel programlar yapıyor. Bu övünç madalyası kutsal bir mirastır. 83 milyon Türk milleti adına size ve evlatlarınıza bırakacağınız en büyük hayır ve en büyük mirastır. Sizlerin evlatları devletine hizmet etti. Bundan sonra inşallah sizlerin duası ile biz sizlere hizmet edeceğiz." ifadesini kullandı.
Törene, şehit ailelerinin yanı sıra 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Yusuf Çiftçi, Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal katıldı.
Bu arada yeni tip koronavürüs (Kovid-19) nedeniyle iki şehit ailesinin törene katılamadığı öğrenildi.
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