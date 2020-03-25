Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ibadetlerin durdurulmasından sonra cenaze namazlarına da düzenleme getirildi. Bu kapsamda Sivas'ta daha önce her camide kılınabilen cenaze namazları kente bulunan Yukarı Tekke Mezarlığı'na alındı.

Sivas Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, cenazeleri Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan gasilhanede yıkama işlemini gerçekleştiriyor. Ailelerin talebi halinde ise oluşturulan alanda sosyal mesafenin korunması şartıyla cenaze namazı kılınarak, ölen kişiler son yolculuğuna uğurlanıyor.