Sivas'ta çaya giren 12 yaşındaki çocuk boğuldu
Sivas'ın Divriği ilçesinde serinlemek için çaya giren çocuk hayatını kaybetti
Giriş: 22.08.2023 - 20:33 Güncelleme: 22.08.2023 - 20:33
D.Y. (12) arkadaşlarıyla serinlemek için Deve Boğan mevkisinde Çaltı Çayı'na girdi.
Çocuğun bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
AFAD ekipleri, çayda yaptıkları aramada çocuğun cansız bedenine ulaştı.
D.Y'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Divriği Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.