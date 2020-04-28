Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşların ve toplumun sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla Yapracık köyünün 14 gün önce karantinaya alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Yapracık köyünde sosyal izolasyonun sağlanması nedeniyle saat 00.00'dan itibaren uygulamanın sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi.