Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Akören köyünün, Zara İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamada, 14 günlük karantina süresince köye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi.