Sivas'ta bir kişi evlilik hazırlığı yaptığı kadın ile annesini öldürüp intihar etti

AA

İddiaya göre, Şenbağlar köyü girişinde Şenel Bulut (56),evlilik hazırlığı yaptığı E.A. (40) ve annesi Ş.A. (68) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bulut, av tüfeğiyle E.A. ve annesine ateş açtı.

İki kadın olay yerinde hayatını kaybetti, Bulut aynı silahla intihar etti.

Polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler, Akıncılar İlçe Hastanesi morguna gönderildi.

,Halife Yalçınkaya