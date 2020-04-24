Sivas'ta bir hayırsever veresiye defterlerindeki 26 bin lira borcu ödedi

AA

Reşadiye Mahallesi'nde 26 yıldır bakkal işleten Ömer Topdağ'ı telefonla arayan bir hayırsever, vatandaşların borçlarını ödeyip veresiye defterlerini kapatmak istediğini söyledi.

Topdağ'dan veresiye defterindeki borçların tamamını hesaplamasını isteyen hayırsever, 26 bin liralık borcu ödeyerek veresiye defterini kapattı.

Ömer Topdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisini telefonla arayan hayırseveri hiç görmediğini, vatandaşların borcu olan 26 bin lirayı da banka hesabına yatırdığını belirterek, "Bu güzel ramazan ayında bize ve borcu olanlara çok büyük bir iyilik yaptı. Allah razı olsun. Bakkala gelenlere borçlarının bir hayırsever tarafından kapatıldığını söylüyorum. Önce şaşırıyor, sonra de sevinerek evlerine dönüyorlar." diye konuştu.